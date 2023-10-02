Убил и спрятал тело в лесу. 45-летнего жителя Петушинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в

Убил и спрятал тело в лесу. 45-летнего жителя Петушинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в Следкоме. По данным следствия, убийство произошло в сентябре этого года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения приехал в гости к приятельнице, и встретил там своего знакомого, с которым у него