Фрагмент очередного обращения дольщиков ЖК «Дуброва Парк-2» к Президенту России. Видео распространилось в социальных сетях. В ближайшее время обманутые дольщики направят отснятый ролик в

Фрагмент очередного обращения дольщиков ЖК «Дуброва Парк-2» к Президенту России. Видео распространилось в социальных сетях. В ближайшее время обманутые дольщики направят отснятый ролик в администрацию президента. Фрагмент обращения дольщиков к президенту Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам, как к главе государства, гаранту конституции прав и свобод человека и гражданина с просьбой оказать содействие в получении