Эксклюзив: губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, как будет увековечена память...

Эксклюзив: губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, как будет увековечена память о Левитане2 октября - день 110-летия со дня рождения великого владимирца - Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в программе "Смотритель Маяка" с Анастасией Коловой на "Радио Маяк Владимир" в эксклюзивном интервью рассказал о сохранении исторического наследия.