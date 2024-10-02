Ксения Бородина развлекается с новым парнем в Турции.

Ксения Бородина развлекается с новым парнем в Турции.Ксения Бородина сообщила поклонникам, что они с ее новым возлюбленным отправились на отдых в Турцию. Теперь она постит снимки и видео из отпуска, наполненные ванильно-романтическим настроением. Однако один ролик вызвал непривычный ажиотаж в Сети.Ксения запечатлела, как Николай Сердюков общается со своей мамой. Та вопрошает сына, не обижается ли Ксения, когда молодой избранник называет ее по имени, отчеству. На что блогер отвечает, что это все шутка. Бородина вторит ему, но мама все же беспокоится, поскольку, как и многие подписчики, уверена, что в отношениях парня и девушки такое неприемлемо.Но Коля все же взбесил Ксению Кимовну своим обращением к ней – "мама". Она заявила, что мама одна и так ее называть не стоит.Однако поклонники зацепились за это и уверены, что оказались правы по поводу Николая: разница в возрасте между Бородиной и Сердюковым дает о себе знать, и если бы не популярность и деньги звезды, блогер никогда не стал бы строить отношения с женщиной старше себя.Ксения при всем при этом старается молодиться и выглядеть на уровне своего любимого. Порой, в ее сторис появляется подросток Ксюша, считают фанаты. Некоторые рады за кумира, но другим ее искренне жаль. Ведь, судя по всему, теледива всерьез увлеклась новым парнем и опять "наступает на одни и те же грабли", как уверены в Сети.