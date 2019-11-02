Что именно войдет в перечень потребительской тары, пригодной для переработки, определят уже в ближайшие дни.

Минпромторг готовится провести эксперимент по приему стеклотары в торговых сетях. Что именно войдет в перечень потребительской тары, пригодной для переработки, определят уже в ближайшие дни. Напомним, что согласно СанПиНу, в помещениях магазинов запрещено устройство пунктов по приему вторсырья от населения. А значит, новые нормы законодательства. После этого будет запущен и сам эксперимент - в планах это начало 2020 г.Вы готовы поддержать этот эксперимент? Да или нет?Голосуйте в нашем