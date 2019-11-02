Особенный сын Эвелины Бледанс не на шутку напугал свою звездную маму. Мальчик внезапно пропал из номера в гостинице.

Особенный сын Эвелины Бледанс не на шутку напугал свою звездную маму. Мальчик внезапно пропал из номера в гостинице.Произошедшим знаменитость поделилась со своими поклонниками на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Телеведущая рассказала, что ее ненаглядное чадо каким-то образом самостоятельно выбралось из номера и отправилось гулять по отелю. Ситуацию усугубляет диагноз мальчика – синдром дауна – а ведь отдыхает звездная семья зарубежом."Сегодня утром я проснулась от телефонногозвонка -"Не переживайте, Семочка на рецепшен" Я спросонья ничего непоняла, но увидев, что кроватка Семена пуста ринулась из номера.Добравшись до холла отеля я увидела своего сына босого в пижаме милобеседующего с персоналом отеля" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала Эвелина.Звезда отечественного шоу-бизнеса признается, что для нее до сих пор остается загадкой, как мальчику удалось открыть тяжелую дверь, пройти по запутанным коридорам и спуститься на лифте. Бледанс призналась, что она до сих пор находится в невероятном потрясении от случившегося.Публикация от (@bledans) 1 Ноя 2019 в 11:07 PDT"Сказать, что я была в шоке– ничего не сказать.... До сих пор сердце выскакивает из груди! Похожемой супер послушненький сыночек повзрослел... И что же делать, чтоб мойюный исследователь не отправился на очередные поиски приключений? Дверьна замок, ключ в сейф и баррикады построить?..🙈", – поинтересовалась телеведущая у подписчиков. Впрочем, похоже, вопрос риторический.