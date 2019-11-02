Ксения Собчак и Максим Виторган так увлеклись работой и новыми отношениями, что совсем забыли о наследнике. О несчастливой судьбе маленького Платона порассуждала блогер Лена Миро.

Ксения Собчак и Максим Виторган так увлеклись работой и новыми отношениями, что совсем забыли о наследнике. О несчастливой судьбе маленького Платона порассуждала блогер Лена Миро.В новом посте, опубликованном в субботу, 2 ноября, Лена Миро призналась, что в глубине души рада за Максима Виторгана, который смог быстро оправиться после развода. По ее словам, вовремя появившаяся Нино Нинидзе помогла актеру отвлечься от мыслей о бывшей жене."Она утешила Масика, переключила его внимание, и пара теперь всюду шатается вместе – на премьерах, в театре. Поют вместе в машине, возвращаясь с очередной попойки. Покупают продукты – опять же, вдвоем. Даже в соцсетях сидят среди ночи, общаясь друг с другом", – продолжила свою мысль блогер.Материал дополняется.