Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы актрисы Кристины Асмус, заявил, что они отказываются от претензий в адрес фирмы, использовавшей фото Асмус для рекламы надгробий. Также его доверительница отказалась от компенсации.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы актрисы Кристины Асмус, заявил, что они отказываются от претензий в адрес фирмы, использовавшей фото Асмус для рекламы надгробий. Также его доверительница отказалась от компенсации, уточняет издание "Московский комсомолец".Ранее фото Асмус было замечено на выставке "Некрополь-2019", проходившей на ВДНХ. Ее фотография была использована для демонстрации возможностей нового гравировального аппарата. После сообщений от поклонников Асмус опубликовала на своей странице в соцсети обращение и заявила, что будет добиваться компенсации морального вреда — пережитое волнение вызвало головные боли и сказалось на качестве игры во время спектакля.Кучерена заявил, что от фирмы, использовавшей фотографию, получены устные и письменные извинения. Посетители выставки отмечали, что среди портретов на образцах памятников встретились и другие изображения популярных актеров и телеведущих. Например, Леонида Броневого и телеведущей Марии Иваковой.