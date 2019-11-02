На днях Вера Брежнева посетила вечеринку в одном из бьюти-баров в центре столицы. На видеозаписи, опубликованной с мероприятия, пользователи разглядели округлившийся живот артистки.

На днях Вера Брежнева посетила вечеринку в одном из бьюти-баров в центре столицы. На видеозаписи, опубликованной с мероприятия, пользователи разглядели округлившийся живот артистки.На странице в "Инстаграм" исполнительница опубликовала пикантную видеозапись, где она двигается под музыку перед зеркалом. В кадре Вера Брежнева запечатлена в черном латексном костюме. Лицо звезды украшает маска кошки.В подписи к посту певица похвасталась, что хорошо провела время на вечеринке по случаю открытия бьюти-бара. "Оторвалась вчера кошечка... Мяу... Дикая или домашняя?", – обратилась артистка к подписчикам.Большинство пользователей пришли в восторг от дерзкого образа Они отметили, что звезда прекрасно выглядит в откровенном наряде: "Женщина-кошка! Великолепна как всегда", "Секси! Столько пластики и загадочности в образе", "Холли Берри нервно курит в сторонке".1 Ноя 2019 в 11:33 PDTОдин из комментаторов обратил внимание на округлившийся живот артистки. "А живот-то! Живот беременный на лоб лезет", – заявил наблюдательный подписчик. "Ага! Забыла дописать! Беременная кошечка", – ответила ему Вера Брежнева.Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о беременности певицы. В личном микроблоге продюсер Константин Меладзе опубликовал фотографию, где артистка позирует в пиджаке, выступающем в районе живота. В комментариях многие поклонники предположили, что скоро в звездной семье произойдет пополнение.