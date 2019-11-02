Расследование уголовного дела о растрате продолжается

В рамках следствия по уголовному делу о растрате бюджетных средств в Областной клинической больнице 1 ноября под стражу взяли бывшего главврача больницы Любовь Быкову, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Быкова проведёт под стражей месяц. Пособники преступления учредитель ООО «Медиа-Профи» Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова отправлены под домашний арест. По данным следствия, с помощью манипуляций на торгах Владимирская ОКБ приобрела у московской фирмы томограф по завышенной цене.Силовикам удалось вовремя остановить сделку, закрыв счета поставщиков, что позволило не нанести ущерб бюджету, который мог бы составить около 20 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, за 5 дней до того, как СледКом возбудил уголовное дело по факту растраты, Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уволил с должности главврача ОКБ Любовь Быкову. В Белом доме объяснили, что увольнение и начинающееся следствие никак не связаны между собой, а причиной увольнения послужило отсутствие со стороны руководителя ОКБ системного подхода к организации здравоохранения.