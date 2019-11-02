Приморские коммунисты исключили из партии бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко.

Приморские коммунисты исключили из партии бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко. Как рассказал в субботу "Интераксу" глава фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев, Ищенко лишился партийного билета за поведение, недостойное коммуниста."Ищенко завел свой Telegram-канал, где выражался нецензурно, что порочило не только его, но и отражалось на репутации партии", — уточнил Долгачев.Сначала бюро краевого комитета рекомендовало Ищенко закрыть канал и вынесло ему строгий выговор. Экс-кандидат проигнорировал предупреждение и написал заявление о переводе в другое первичное отделение КПРФ."Однако по уставу партии он является членом краевого комитета. Поэтому он должен был писать заявление о выходе из комитета, однако не сделал этого", — рассказал Долгачев.В итоге крайкомитет единогласно исключил Ищенко из рядов КПРФ.