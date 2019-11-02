Мужская сборная России оказалась сильнейшей на командном чемпионате Европы по шахматам, который прошел в грузинском Батуми. В заключительном туре россияне взяли верх над командой Польши со счетом 2,5:1,5 и завоевали золотые медали турнира.

Мужская сборная России оказалась сильнейшей на командном чемпионате Европы по шахматам, который прошел в грузинском Батуми. В заключительном туре россияне взяли верх над командой Польши со счетом 2,5:1,5 и завоевали золотые медали турнира.Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли свои партии вничью. А вот Кирилл Алексеенко, играя белыми фигурами, завершил встречу победой.Сборная России набрала 15 очков. Следом за ней расположились украинские шахматисты с 14 баллами. Третьими стали англичане. Отметим, что российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы в пятый раз в своей истории.Напомним, что ранее золото европейского первенства завоевала женская сборная России, опередившая команды Грузии и Азербайджана.