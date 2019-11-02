Встречей в Нур-Султане между местным Барысом и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-синие добились сухой победы со счетом 3:0.

Встречей в Нур-Султане между местным "Барысом" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-синие добились "сухой" победы со счетом 3:0.В составе победителей заброшенными шайбами отметились Богдан Киселевич (40-я минута), Михаил Григоренко (53-я) и Кирилл Капризов (59-я). Вратарь ЦСКА Илья Сорокин оформил четвертый "сухарь" в нынешнем сезоне.Команда Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. "Барыс" с 30 баллами расположился на четвертом месте на Востоке.