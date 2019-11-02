Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят дал оценку первому дню заездов на очередном этапе Формулы-1 – Гран-при США. По мнению россиянина, его команде удалось выполнить все задуманное, но есть моменты, которые стоит улучшить.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят дал оценку первому дню заездов на очередном этапе "Формулы-1" – Гран-при США. По мнению россиянина, его команде удалось выполнить все задуманное, но есть моменты, которые стоит улучшить."Мы нормальном справились с пятничной программой. Смогли проехать все запланированные круги. Остается улучшить прохождение двух поворотов, и тогда все будет хорошо", – цитирует Квята официальный сайт Toro Rosso.Напомним, что в первых двух заездах российский гонщик занял соответственно 11-е и 12-е места.