Дети погибли в результате взрыва придорожной мины на северо-востоке Афганистана.

Ученики афганской школы погибли в результате взрыва придорожной мины на северо-востоке страны неподалеку от границы с Таджикистаном. Девятеро скончались на месте, еще один ребенок получил ранения.Отмечается, что взрывное устройство было заложено боевиками движения "Талибан" (запрещено в России).Ранее в афганской провинции Фарьяб восемь игравших возле дома детей подорвались на мине, установленной террористами на дороге. Аналогичный случай произошел в провинции Газни весной этого года при схожих обстоятельствах, погибли семеро детей.