Сейчас пилотный проект действует в Липецкой области.

Механизмы закона о долевом строительстве могут быть распространены на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.Ранее сообщалось, что строительство частных домов в России хотят перевести на эскроу-счета. Введение эскроу-счетов обеспечит контроль качества и своевременную сдачу объектов, отмечали в Минстрое РФ."У нас есть пилотный проект в Липецке, где будет строиться индивидуальное жилье в промышленных масштабах, выдаваться проектное финансирование. Посмотрим, можно ли "погрузить" ИЖС в 214-ФЗ", - сказал Стасишин, чьи слова приводит Интерфакс.В феврале президент Владимир Путин поручил проработать программу поддержки ИЖС. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн кв.м. В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв.м жилья, доля ИЖС составила 43,1%. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что правительство к октябрю завершит разработку федеральной программы развития ИЖС, а в ее основу ляжет опыт Липецкой области.С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.