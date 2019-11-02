Композитор Игорь Николаев показал архивный кадр Примадонны. Снимок вызвал невероятный ажиотаж в Сети.

Композитор Игорь Николаев показал архивный кадр Примадонны. Снимок вызвал невероятный ажиотаж в Сети.На фотографии, опубликованной в "Инстаграм", артистка запечатлена на сцене вместе с участниками группы "Рецитал". В кадре Алла Пугачева позирует в объемном красном платье и белых сапогах. На заднем плане можно разглядеть молодого композитора Игоря Николаева."Рецитальское" прошлое – это навсегда! Что это за усатый молодой человек за роялем в левом нижнем углу? А над ним – лучшая духовая группа страны: Паша Жагун, Витя Горбунов и Толик Протасов (в кадр не вошли еще "Барсик" (тромбон) и Саша Розанов (сакс и флейта)", – рассказал артист подписчикам.В заключение композитор поблагодарил за качественную живую музыку, "потрясающий уровень мастерства и самоотдачи на сцене", а также за множество веселых и печальных историй. "Все это незабываемо!", – резюмировал Игорь Николаев.2 Ноя 2019 в 3:03 PDTПользователи поблагодарили композитора за то, что тот поделился таким интересным кадром. "Это легендарно!", "Какое фото! Наша культура и история!", "Хорошо, когда вспоминают и не забывают хорошее", "Ваш творческий альянс – это нечто", "Ваша музыка гениальна во все времена", – делились мыслями восхищенные поклонники.