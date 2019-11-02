На очередном этапе коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию, который стартовал в столице Франции, завершили свой первый вид программы – ритм-танец, - танцоры на льду. Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идут пятыми.

На очередном этапе коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию, который стартовал в столице Франции, завершили свой первый вид программы – ритм-танец, — танцоры на льду. Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идут пятыми.Наша пара боролась за 4-6-е места с представителями Испании и Польши, а лидерами турнира уверенно стали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, который выиграли первый день с мировым рекордом – 88,69 балла. Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США пока вторые, Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (Италия) – третье.