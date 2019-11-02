Режим ЧС объявлили в Нью-Дели. Индийскую столицу затянул смог. Жителям выдали уже более пяти миллионов респираторов.

Режим ЧС объявлили в Нью-Дели. Индийскую столицу затянул смог. Жителям выдали уже более пяти миллионов респираторов.По оценкам специалистов, город сейчас похож на газовую камеру, настолько загрязнен воздух. Концентрация вредных частиц в 20 раз выше допустимых значений, передает "Россия 24".В городе и соседних штатах приостановили строительные работы и запретили устраивать фейерверки, хотя сейчас идет главный праздник индуизма Дивали, известный как "фестиваль огней". Школы временно закрыты.Предположительно, в появлении опасного смога виноваты фермеры. Каждую осень после уборки урожая они сжигают отходы — десятки миллионов тонн. Ситуацию усугубляют и выхлопы автомобилей. Поэтому со следующей недели в Нью-Дели ограничат движение транспорта.