Госдолг США побил свой же антирекорд. Пройдена отметка в 23 триллиона долларов. Такие данные передает американский Минфин.

Госдолг США побил свой же антирекорд. Пройдена отметка в 23 триллиона долларов. Такие данные передает американский Минфин.По прогнозам Международного валютного фонда, в ближайшие несколько лет эта сумма увеличится до 30 триллионов, передает "Россия 24".Экономисты отмечают, что долговые проблемы США тянутся с кризиса 2008 года. В его масштаб тогда отказывалась верить даже техника: на табло в центре Нью-Йорка, которое показывает федеральную задолженность, цифр не хватало. С тех пор рост госдолга и поиск виноватых постоянно всплывает в баталиях между демократами и республиканцами.