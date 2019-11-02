Российский вратарь фарм-клуба Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин был признан лучшим голкипером октября в Американской хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Российский вратарь фарм-клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин был признан лучшим голкипером октября в Американской хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.Россиянин в прошедшем месяце принял участие в шести встречах "Хартфорд Вулф Пэк", в пяти из которых его команда праздновала победу. В одном матче Шестеркину удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.Напомним, что в мае 2019 года экс-вратарь санкт-петербургского СКА подписал контракт новичка с "рейнджерами". Позже он был переведен в фарм-клуб "Нью-Йорка".