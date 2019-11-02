Светлана Бондарчук обладает завидной фигурой для своего возраста и не стесняется ее демонстрировать. Интимный кадр, на котором модель запечатлена в компрометирующей позе, появился в Сети.

Светлана Бондарчук обладает завидной фигурой для своего возраста и не стесняется ее демонстрировать. Интимный кадр, на котором модель запечатлена в компрометирующей позе, появился в Сети.Несколько часов назад близкий друг Светланы Бондарчук – директор агентства дизайна Сергей Харченко – опубликовал в личном микроблоге пикантный снимок. На фотографии главный редактор журнала "Hello!" позирует на диване в коротком платье.Пользователи не смогли пройти мимо такого откровенного кадра. Внимание подписчиков привлекли стройные ноги знаменитости. "А какой метраж этой красоты?", "Шикарная", "Ноги – огонь", – делились мыслями комментаторы.Однако один из подписчиков остался недоволен снимком. Пользователь напомнил, что уже находится в таком возрасте, когда нужно вести себя скромнее. "Ноги ногами, а место надо было бы прикрыть. Ведь мама, да, к тому же, бабушка уже!", – выразил мнение комментатор.1 Ноя 2019 в 3:49 PDTРанее главный редактор журнала "Hello!" разместила на своей странице в "Инстаграм" неоднозначное видео. В ролике Светлана Бондарчук натянула презерватив на бутылку алкоголя. "Теперь газики сохранятся", – объяснила звезда поклонникам. В комментариях некоторые подписчики попросили модель реже употреблять спиртное.