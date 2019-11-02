Метео Франс, национальная метеорологическая служба Франции, объявила предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 15 департаментах на западе страны из-за приближения шторма Амели.

"Метео Франс", национальная метеорологическая служба Франции, объявила предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 15 департаментах на западе страны из-за приближения шторма "Амели".По прогнозам синоптиков, "Амели" доберется до атлантического побережья Франции в ночь на воскресенье, 3 ноября. Он будет сопровождаться очень сильными ветрами, порывы которых могут достигать 38 метров в секунду. Шторм затронет прибрежные департаменты страны, а также расположенные к востоку от побережья.В ближайшие двое суток в этих французских регионах также ожидаются сильные дожди — в них может выпасть 30-50 миллиметров осадков. Кроме того, в прибрежной зоне возможны сильные волны и подтопления.В этой связи в "Метео Франс" не исключают, что в работе воздушного, морского и железнодорожного транспорта возникнут перебои, пишет ТАСС.