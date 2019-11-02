Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фотографию нового концертного наряда. Образ исполнительницы раскритиковали поклонники.

Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фотографию нового концертного наряда. Образ исполнительницы раскритиковали поклонники.На снимке, сделанном в гримерке перед выступлением, знаменитость сидит на стуле, положив руки на колени. Для предстоящего концерта артистка примерила золотистое платье с пайетками, яркие ботфорты и корону. Пышные локоны Полина Гагарина завязала в высокий хвост.Образ вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Одни пользователи принялись расхваливать смелый наряд звезды: "С тебя пора статую ваять!", "Как вы прекрасны!", "Клеопатра". Они пожелали артистке удачи на предстоящем концерте.Другие подписчики остались недовольны платьем . По их мнению, в этом концертом костюме звезда очень похожа на свою коллегу – поющую ведущую шоу "Дом-2" Ольгу Бузову. "Кто бы мог подумать... Гагарина копирует Бузову!", – заявил один из пользователей.1 Ноя 2019 в 8:16 PDTАртистка пришла в удивление от такого сравнения. "Что за бред?", – написала она. "Смешно", "Ну вы и сравнили безголосую Бузову и Полину", "Не ведитесь на этот бред. Вы одна из лучших", – поддержали исполнительницу поклонники.