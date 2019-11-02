США ввели новые болезненные санкции против Кубы. Кто же тогда появляется на горизонте как ответственный игрок? От Кубы не отвернулась Москва. Более того, в своем новом качестве президента республики в Москве недавно был принят президентом Путиным новый кубинский руководитель Мигель Диас-Канель Бермудес.

США ввели новые болезненные санкции против Кубы. Кто же тогда появляется на горизонте как ответственный игрок? От Кубы не отвернулась Москва. Более того, в своем новом качестве президента республики в Москве недавно был принят президентом Путиным новый кубинский руководитель Мигель Диас-Канель Бермудес, называющий себя представителем "поколения постоянства". Про эти переговоры уже было много в новостях, а мы заглянем в Библиотеку иностранной литературы. В конце пребывания в столице кубинский лидер вручил там золотые медали Дружбы российским реставраторам гаванского Капитолия, а в ибероамериканском центре библиотеки дал "Вестям в субботу" свое первое интервью в новом качестве.- Я даже не знаю, как мне к вам обращаться. Товарищ президент?- Да, безусловно, как к товарищу и другу России, — говорит Мигель Диас-Канель Бермудес.- Мы упомянули купол Капитолия, за реставрацию которого вы вручили золотые медали Дружбы российским специалистам. Но еще там висит картина купола того, что теперь называется Музеем революции, бывшего президентского дворца, где еще в 1943 году свои верительные грамоты вручал первый советский посланник на Кубе. В советские времена мы достигли верхней планки в наших взаимоотношениях. Мы не просто ценим, а нас именно радует укрепление отношений за последние годы. Какие из совместных проектов между Москвой и Гаваной вы бы назвали самыми полезными?- Пользуясь случаем, от имени всей Кубы, всего кубинского народа и кубинского правительства я хочу поблагодарить вас и в вашем лице передать горячий привет всему народу Российской Федерации. Я думаю, что любой анализ сегодняшнего состояния дел в отношениях между Россией и Кубой должен опираться на наши исторические связи. Есть целый ряд исторических фактов, которые служат основой и мотивом к дальнейшему укреплению этих связей, возникших после революции. Наш команданте Фидель сыграл огромную роль, а в продолжение укрепил и развил эти связи нынешний первый секретарь Коммунистической партии Кубы генерал армии Рауль Кастро. И я могу заверить вас, что новое поколение кубинцев, которые постепенно занимают важнейшие посты в государстве и правительстве страны, было рождено под знаком этих отношений и глубочайшей благодарности русскому народу, правительству России, благодарности за ту поддержку, которую мы получали в течении этих лет. Мы полны желания и в дальнейшем продолжать развитие и укрепление этих связей. Именно в этом ключе, с этим настроем мы прибыли к вам с рабочим визитом после недавнего визита к нам Дмитрия Медведева, главы российского правительства.- Буквально три недели назад.- Да. И это нашло свое отражение в беседах и с президентом Путиным, и с премьер-министром Медведевым. Речь — о стратегическом участии нескольких российских компаний, которые при финансовой поддержке российского правительства участвуют в реализации программ развития Кубы до 2030 года. Речь — о нескольких конкретных проектах. Это как раз то, о чем вы меня спрашивали. Во-первых, энергетика: комплексная программа повышения эффективности и элеткроэнергетики, и потребления углеводородов. Еще — транспорт: инвестиции в модернизацию наших железных дорог, вообще в грузоперевозки, сотрудничество в гражданской авиации и в каботаже. И, конечно, кооперация в медицине: передача в российские регионы целого ряда наших препаратов. А некоторые из них являются лидерами в отрасли, например, лекарство для диабетиков. Эти препараты уже зарегистрированы в соответствии с российскими требованиями.- Извините, что я вас перебиваю…- Нет-нет, диалог — это как раз лучше.- Я к тому, что кубинцам можно завидовать: средняя продолжительность жизни – 79,1 лет.- Да, 79, а женщины — более 80.- Вот бы и побольше медицины в повестку.- Думаю, не менее важна тема того, как достичь не только такой высокой продолжительности жизни, но и ее качества. Это напрямую связано с реализацией социальных программ после революции. Как я уже сказал, сотрудничество в медицине и фармацевтике есть. Но мы рассматриваем и другие аспекты этой темы, скажем, совместные предприятия по высокотехнологичному производству медикаментов как в России, так и на Кубе, совместное продвижение лекарств на мировом рынке, использовании этих лекарств в нацпроектах, продвигаемых президентом Путиным. А еще сегодня важна тема сотрудничества в области туризма. В последние два года самыми большими темпами туризм на Кубу растет именно из России. Именно поэтому грядущую Международную выставку туризма на Кубе мы посвятим именно России, российским туристам. Мы очень ценим столь значительные показатели именно по России. Также у нас серьезное сотрудничество в области металлургии. Есть программа по модернизации наших основных металлургических предприятий. Среди прочих это "Антильяна де Асеро" и механический завод в Вилья-Клара. Также нельзя не упомянуть о гуманитарных, духовных связях. На Кубе есть целая программа по развитию изучения русского языка. К счастью, уже более двух лет в Гаванском университете работает филиал Института Пушкина, есть проекты по скорому созданию телепрограммы для изучения русского языка на Кубе.- Это важно. Чтобы звучание русского языка вновь стало узнаваемым. Я вам такую историю расскажу. Лет десять назад иду я по Гаване, говорю с российскими приятелями, а ко мне подходят и спрашивают: "Это вы на каком языке разговариваете?" А ведь еще лет 20-25 лет назад такой вопрос был бы немыслимым.- Я помню, когда я учился в университете, была программа на Radio Rebelde по изучению русского языка. Она шла ежедневно где-то около семи часов вечера. Думаю, что эти вещи мы возродим сейчас на новом уровне, с использованием новых технологий: дистанционного обучения и имеющейся в нашей стране программы информатизации.- То есть это некое отражение имеющегося на сегодня сотрудничества в экономике?- Абсолютно верно. Высокий уровень сотрудничества в экономике и политического диалога буквально призывает к большему числу владеющих русским языком.- Товарищ президент, а в чем вы подсчитываете сотрудничество: в долларах, в рабочих местах, в счастье?- Я прежде всего скажу вот о чем: о чувствах и эмоциях. Речь ведь идет об отношениях великой державы и маленького острова. Но мы дали миру модель отношений, основанных на взаимном уважении, дружбе, солидарности, взаимовыгодном сотрудничестве. Это не совсем принятые качества для современного мирового порядка. Сегодня он наполнен неуверенностью, гегемонией только одной державы над многосторонними отношениями, над многолярностью. Я думаю, что эти наши отношения могут служить примером: они дают уверенность в то, что возможно построить более справедливый мир. А это подтверждает историю, которая не закончилась, а, напротив, продолжает развиваться. Именно поэтому я говорю и об освоении новых технологий, и об актуализации тех технологий, которые используются на Кубе. При этом, конечно же, возникновение новых рабочих мест, рост инвестиций.- Как там, так и здесь. Это важно.- Да. С ростом экономических связей будет расти ВВП как Кубы, так и России.- Я хотел бы хотя бы коротко, но поговорить о ваших соседях с другого берега.- Вы о наших "хороших" соседях говорите? – уточняет Мигель Диас-Канель Бермудес.- О, да! Именно о "хороших" соседях. Кстати, ваш герб — единственный на планете, на котором изображены два берега: ваш собственный, и США. Вообще, если подумать, какие-то немыслимые последние санкции: против Рауля Кастро, ограничения полетов из США в любые города Кубы, кроме Гаваны... Как влияют на вас эти новые меры?- Несомненно желание администрации США навязать миру гегемонию. Поэтому мы так ценим позицию России по защите многополярности. Американская империя пытается изничтожить культурную самобытность народов, одновременно старается навязать мнимые ценности, которая сама же формулирует. Поэтому мы ведем идеологический бой. Нам не в новинку преступная, несправедливая блокада, геноцид, навязанные Соединенными Штатами Америки более 60 лет назад.- При этом эмбарго возникло до того, как был провозглашен социалистический характер революции.- Всегда было желание овладеть Кубой как раз из-за особого стратегического положения, о котором вы упомянули, описывая наш герб.- Из-за суверенитета- Да, против кубинского суверенитета. Блокада предполагает ужесточение экономической ситуации, обрыв каналов снабжения с последующим ухудшением экономической ситуации, с появлением разочарования в народе, потерей единства нации, что смогло бы спровоцировать социальный протест. Этой цели они так и не смогли добиться за все прошедшие годы. Так что эта политика потерпела крах. Ее поражение связано с героическим сопротивлением народа Кубы в стремлении отстоять свою победу в нынешних условиях. Сегодняшнее руководство США попыталось похоронить все прогрессивные процессы, которые пробовали возникнуть в последние десятилетия в Латинской Америке. Сегодня они ведут войну необычными средствами. Они воюют при помощи извращенных методов, манипулирующих сознанием через СМИ и соцсети. Эта политика похоронила положительные тенденции в соседних странах. Например, в Бразилии, где Партия трудящихся президентов Лулы и Русэф два десятилетия добивалась улучшения социальных показателей в стране. Или время правления Киршнер в Аргентине.- Там-то они только что вернулись.- Там левые, да. Но еще США выступили против Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, против гражданской революции президента Корреа в Эквадоре. И когда США терпят поражение (они проиграли в Венесуэле), то каждый раз говорят, что виновата Куба. Так, словно мы — страна-экспортер революции или социальных предпосылок к революции.- Просто какая-то кубинская империя.- Да уж, "империя". Они не могут понять, что народы, у которых есть достоинство, развиваются по иным принципам, основанным на солидарности, убеждениях, уверенности в необходимости защиты своего суверенитета, своей независимости и права на самоопределение. Это-то сегодня и ведет к ужесточению блокады. Что США сделали совсем недавно? Они применили закон Хелмса — Бертона, который направлен на придание блокаде международного характера. А сами они ставят себя на роль мирового жандарма, постоянно угрожая санкциями всем осмелившимися вести торговлю с Кубой.- Есть те, кто боятся.- Есть, конечно. Есть и такие, кто отрекаются от нас. Но не Россия, которая проявила себя верным соратником, которая с каждым днем все более поддерживает нас. В последние месяцы эта блокада в чем проявилась? В бессмысленных санкциях. Это — то, чем вы и сами говорили: в ограничениях поездок кубинцев в Америку и американцев на Кубу, в ограничении денежных переводов на Кубу из США. А теперь они выступают с инициативой ужесточить полеты американских авиакомпаний в любые кубинские аэропорты, кроме гаванского. Вот настолько ужесточилась ситуация. А сегодня они пытаются отрезать нас от источников снабжения горючим. За последние месяцы мы пережили очень трудный период. Мы почувствовали угрозу нашим кораблям, страховым компаниям, работающими с танкерами. В последние два месяца мы работаем на 30% горючего от необходимой нормы.- Да, я видел очереди на АЗС.- Нам пришлось принять меры для контроля над этой ситуацией, меры по экономии с тем, чтобы они не нанесли вреда обществу в социальном плане.- Но вы преодолели.- Преодолели. Мы честно — совет министров — выступили по телевидению и объяснили народу сложившуюся ситуацию. Мы попросили людей о сотрудничестве и понимании. И реакция людей — это лучший ответ. Думаю, именно это позволило нам преодолеть этот кризис.- Да, я сам видел это недавно.- Именно так. Сегодня мы приняли решение, что мы не будем сдавать наших позиций, несмотря на требования "империи". Мы продолжим дальнейшее развитие принятых ранее программ в том ритме, какой возможен при блокаде. Мы будем укреплять наше сопротивление, развивать новые направления. Конечно, мы рассчитываем на международную солидарность, которая год за годом борется с блокадой.- Как раз сейчас на подходе очередное голосование в Генассамблее ООН.- Да, 7 ноября. Пользуясь случаем, хочу вновь поблагодарить российский народ за оказанную нам поддержку в нашей борьбе. В частности, это высказывания министра Лаврова на 74-й сессии ООН, когда он осудил санкции, выступил против блокады Кубы и вновь поддержал нашу страну.- Можно я вас попрошу раскрыть государственные тайны Республики Куба? Как вы преодолеваете санкции? Этот опыт мог бы быть полезным для многих стран.- Это прежде всего связано с поддержкой друзей, с тем, как мы пытаемся вести дела, с постоянным нашим стремлением снизить внешнюю нагрузку на нас и опираться в основном на внутренние резервы.- Я недавно был в Гаване. И, во-первых, должен поздравить вас с тем, что вы стали президентом республики.- Большое спасибо.- Мы видим изменения. Новая Конституция, изменения в экономике, хотя, возможно, несколько медленные. Впрочем, взирая на них особенно с российской колокольни, скажу, что это — внутренние суверенные решения и они не обсуждается. И все-таки... Куда же идет Куба?- Думаю, что когда мы говорим о переменах на Кубе, нужно понимать, что речь идет о стране, находящейся в блокаде, в осадном положении, навязанным самой мощной державой в мире.- Я еще добавлю. Куба, по сути, попала под вторую блокаду после распада СССР.- Да, и это сильно повлияло.- Но в то же время…- Это придало нам сил противостоять, используя наши собственные силы. Это был новый опыт. Объединение общества на новом уровне. Постоянство — вот о чем идет речь. Мое твердое мнение состоит в том, что наше поколение — это поколение постоянства. Постоянства, но не застоя. Постоянства в диалектическом плане, то есть такого, когда вносимые изменения не означают отказ от социализма, от достижений революции.- Сколько вам сколько лет?- Мне — 59.- Меньше, чем революции.- Я родился в 1960 году. Мне исполнился год на следующий день после битвы на Плайа-Хирон.- Значит, "поколение постоянства"?- Да. Но и поколение, которое не будет развивать страну статично. Мы — люди, сформировавшиеся во время революционных преобразований, понимающих при этом, что изменения необходимы на каждом отдельно взятом отрезке, при том что никуда не делась и блокада. Но также важно, что и сегодня у руля стоит наша Коммунистическая партия, победоносная сила нашего общества под руководством первого секретаря, генерала армии Рауля Кастро. В плане политической системы наша новая Конституция — плод изменений и реформ. Ее текст был представлен на обсуждение народу. Думаю, что именно в результате народного обсуждения были внесены важные изменения в текст основного закона страны. По сравнению с первоначальным вариантом конечный получился более жизненным, более современным, более соответствующим нашим реалиям.- Мне показалось важным, что при обсуждении новой Конституции народ захотел, в частности, прямого избрания местных руководителей.- Именно это я имел в виду, когда говорил, что все способствовали созданию этой Конституции. Уже на этой основе был проведен референдум по конституции. Свыше 86% поддержали ее текст. Сегодня мы находимся посередине пути по приведению в соответствии Конституции законодательства. Если бы вы меня спросили, в чем новизна этой Конституции, я бы ответил, что, хотя она и ратифицирует социалистический строй, в ней отражена новая структура государства. Созданы посты президента и вице-президента республики. Госсовет подчинен Ассамблее народной власти, и руководство более не входят ни президент, ни вице- президент. То есть нет никаких высших постов в руководстве правительства, чьи обладатели входили бы в Госсовет. А еще создан пост премьер-министра как руководителя правительства.- Для чего? Чтобы более внимательно заниматься ежедневным управлением экономики?- Думаю, что это позволит нам добиться большей координации. Это позволит напрямую видеть работу Совета министров в решении экономических проблем. В моем конкретном случае я, например, был председателем и Госсовета, и Совета министров. И мне приходилось одновременно заниматься законодательством, и вопросами управления. Это вызывало противоречия. Я еще, кстати, не сказал, что новая Конституция гораздо серьезнее говорит о правах человека. В ней хорошо связаны права человека, права гражданина, социальные и коллективные права. Это очень важно, так как всегда империя пыталась выступить как великий защитник прав человека, а на самом деле она защищает только политические права, опуская социальны, культурные, иные права. То есть отсутствует интегральная связь между правами человека и прочими видами прав. Первейшее нарушение прав человека — это экономическая блокада Кубы, которая призвана приговорить целую нацию к смерти по экономическим мотивам. Еще Конституция дает кубинцам возможность потребовать рассмотрение вопроса о нарушении любого из его прав как госструктурой, так и госчиновником.- То есть эта Конституция охватывает более широкий круг вопросов и стала современнее?- Да, более широкий.- А партия продолжает…- Продолжает быть ведущей силой, находясь в постоянной связи с социальной конструкцией нашей страны. С другой стороны, эта Конституция признает иные виды собственности, которые раньше не признавались, включая даже частную собственность и собственность малых и средних предприятий. Теперь на основе этих конституционных постулатов надо разработать соответствующие законы. В этой Конституции отражено изменение в структуре руководства провинциями. Появляются правительства провинций во главе с губернаторами. А депутаты муниципальных ассамблей выбирают мэров. Думаю, что таковы основные новации Конституции, которая к тому же сохраняя плановую экономику признает и рынок. Эта Конституция направлена на то, чтобы интегрировать всех, избегать любую дискриминации по полу и вере. Она призвана создавать позитивную атмосферу для всестороннего развития человека.- Я не впервые взглянул в ваши голубые глаза, но сейчас увидел в них обширный план.- Конечно же, сделать надо многое. И гораздо больше, если вы противостоите "империи" со своим планом против вас.- Когда вы приедете в Россию следующий раз?- Президент Путин пригласил нас на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне над фашизмом. И я сказал Путину: "Это крайне важная дата для России, но она не менее важна и для всего мира". Стоит подумать, каким бы был мир, если бы оставался фашизм. А так как теперь появляются неонацисткие течения, эта дата не потеряла своей важности. Тем более кубинцы также участвовали в той войне в рядах Красной Армии. Один из них погиб в блокадном Ленинграде.- Да и сама Куба — единственная страна Латинской Америки, самостоятельно потопившая немецкую подводную лодку. Это так.- А помимо этого, мы — из особого поколения, выросшего под знаком связей с советскими людьми. Когда после революции все страны Латинской Америки, кроме Мексики, отвернулись от Кубы, нам помогли именно Советский Союз и страны соцлагеря. Вы открыли тогда для нас ваши двери. Фидель и Рауль всегда говорили, что огромная часть достижений кубинской революции, того, что сама революция смогла выжить в сложнейших условиях блокады, — это результат помощи и поддержки народа России.- Передайте пожалуйста, наилучшие наши пожелания генералу армии Раулю Кастро Русу.- Конечно же, передадим и поздравления, и пожелания. И примите взаимные приветствия и от его имени всему российскому народу.