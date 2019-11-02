В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным Спартаком и владивостокским Адмиралом. Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 4:3, прервав шестиматчевую победную серию красно-белых

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и владивостокским "Адмиралом". Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 4:3, прервав шестиматчевую победную серию красно-белых.У "Адмирала" шайбы забросили Константин Глазачев, Александр Осипов, Александр Стрельцов и Денис Вихарев. За красно-белых отличились Артем Федоров, Михаил Котляровский и Каспарс Даугавиньш.Результаты других матчей дня: "Витязь" (Подольск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1, СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 1:2, "Йокерит" (Хельсинки) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 3:1.