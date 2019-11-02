Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Нижнекамске, где встречались два представителя Татарстана – местный Нефтехимик и казанский Ак Барс. Хозяева одержали победу с результатом 4:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Нижнекамске, где встречались два представителя Татарстана – местный "Нефтехимик" и казанский "Ак Барс". Хозяева одержали победу с результатом 4:2."Нефтехимик" вышел вперед в первом периоде благодаря точному броску Александра Черникова и развил успех во второй двадцатиминутке, забросив сразу три шайбы. Голы на свой счет записали Марат Хайруллин, Павел Порядин и Андрей Сергеев. В третьем периоде "Ак Барс" усилиями Мэтта Фреттина и Даниса Зарипова сократил отставание, но уйти от поражения не смог."Нефтехимик" выиграл 4:2, набрал 29 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. "Ак Барс" несмотря на проигрыш лидирует на Востоке с 37 очками.