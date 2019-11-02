Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пригрозил европейским странам торговой войной.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пригрозил европейским странам торговой войной. Как заявил Мохамад в субботу на саммите стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии в Бангкоке, отказ европейцев от закупок малайзийского пальмового масла вынудит страну заключить контракт на поставку самолетов из России вместо Airbus."Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары", - сказал премьер Малайзии.Прекращение поставок масла в Европу приведет Малайзию и Индонезию к серьезным убыткам, пишет РИА Новости. Эти две страны закрывают 90 процентов мирового рынка пальмового масла.В целом, премьер Малайзии известен своими жёсткими и неполиткорректными высказываниями.