Премьер-министры стран Шанхайской организации сотрудничества обсуждают в Ташкенте укрепление деловых связей в торговле и промышленности. Глава российского правительства Дмитрий Медведев утром принял участие в заседании ШОС в узком составе.

Премьер-министры стран Шанхайской организации сотрудничества обсуждают в Ташкенте укрепление деловых связей в торговле и промышленности. Глава российского правительства Дмитрий Медведев утром принял участие в заседании ШОС в узком составе.Далее совет продолжился в широком формате с участием делегаций. Среди ключевых тем — обеспечение безопасности внешних границ ШОС, развитие сельского хозяйства — особенно в удаленных регионах, — курс на цифровизацию и упрощение таможенных операций. Дмитрий Медведев призвал наращивать долю расчетов в национальных валютах."Условия, в которых мы работаем не являются стерильными. На нас всех так или иначе оказывается давление, используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся санкции. Все это не упрощает условия работы, — отметил российский премьер. — Но даже в этих условиях, даже в этой непростой ситуации все равно развитие происходит, товарооборот между нашими странами растет. Чтобы закрепить эту тенденцию, нарастить экономическое взаимодействие, сегодня будет подписана обновленная программа многостороннего торгового экономического сотрудничества ШОС. Особый акцент там сделан на цифру, на информационные технологии, на инновации, на экологические проблемы, что, на мой взгляд, важно. Хочу обратить внимание на предложение казахстанской стороны о разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС. Это хорошая инициатива, ее нужно проработать".На заседании в Ташкенте речь также шла о развитии Межбанковского объединения ШОС. До 2020 года им руководит глава российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов."Одной из главных задач нашего председательства в МБО ШОС будет практически способствовать формированию большого евразийского партнерства. Это будет пространство широкого равноправного взаимодействия от Атлантики до Тихого океана, — сказал он. — Безусловно, оно отвечает задачам создания мировой открытой экономики, укреплению многосторонней торговой системы. Здесь будут использованы все финансовые механизмы нашего объединения, более того: в качестве главного инструмента создания большого евразийского партнерства видим сопряжение региональных инициатив и организаций ШОС".