Министр здравоохранения Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Теперь документ отражает современные требования к здоровому питанию и согласован с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Теперь документ отражает современные требования к здоровому питанию и согласован с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.Так, ВОЗ рекомендует ограничиваться 5 граммами соли в сутки. Однако употребление фастфуда, готовой еды, соусов, соленых закусок приводит к тому, что человек получает соли в 2 раза больше, чем ему необходимо. А это – прямая дорога к инсультам и инфарктам.Кроме того, при приготовлении пищи следует употреблять йодированную соль, это важно для профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода.В основе рекомендаций — масштабные исследования Института питания по заказу Минздрава России. При составлении документа были учтены состав, калорийность продуктов, потребность человека в витаминах, микроэлементах и энергии, передает ТАСС.