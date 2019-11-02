Неадекватный водитель ранним утром протаранил памятник Александру III в Иркутске. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП, сообщившего стражам порядка, что он просто прогуливался по набережной неподалеку, и не имеет понятия, кто управлял его машиной в момент аварии.

Камера наблюдения запечатлела аварию с участием одного из городских символов, произошедшую в субботу, 2 ноября, в Иркутске.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, ранним утром автомобиль Mercedes-Benz ML 400 вылетел за пределы проезжей части и протаранил памятник императору Александру III."Оперативно прибывшие сотрудники госавтоинспекции обнаружили на месте аварии владельца автомобиля, 36-летнего мужчину с признаками опьянения", — рассказали в ведомстве.Предполагаемый виновник инцидента отрицал своё участие в ДТП. Он рассказал стражам порядка, что просто прогуливался по набережной неподалеку, и не имеет ни малейшего понятия, кто управлял его транспортным средством в момент столкновения.Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, автомобилист не имел при себе документов на машину.