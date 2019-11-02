В морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что на танкере Залив Америка погибли три человека.

В морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что на танкере "Залив Америка" погибли три человека.Известно, что на борту судна произошел хлопок, причина которого устанавливается. На месте работают спасатели, передает "Интерфакс".Танкер находился в рейде у мыса Астафьева. На борту находилось девять человек. В настоящее время к танкеру направлены два портовых буксира.