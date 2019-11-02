Захотел — создал, — предложил простой рецепт политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

На Украине призвали создать ракеты для ударов по российским атомным станциям, сообщает издание "Главред". В чате с читателями "политический и экономический эксперт" Тарас Загородний предложил брать пример с Израиля, то есть, "никого не спрашивать, что делать во внешней политике" и начать полномасштабный проект по производству ракет средней дальности (до 2,5 тыс. км). Загородний.По его мнению, 200 экземпляров такого оружия вполне достаточно, чтобы наносить "ущерб Российской Федерации". Он назвал такое оружие "почти ядерным" — если такая ракета попадет в атомную стацию, то можно будет говорить о фактическом ядерном взрыве.Загородний отметил, что такое предложение продиктовано исключительно прагматизмом — для снижения зависимости от России и от российских энергоносителей.Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "сможет достать до Москвы". А замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь упирал на то, что страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".После распада СССР на территории Украины сохранился значительный ядерный арсенал: 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. По Будапештскому меморандуму 1994 года украинский ядерный арсенал был ликвидирован под гарантии безопасности.