Ани Лорак призналась, что ей было очень тяжело решиться на новые отношения. Певица дала откровенное интервью.

Ани Лорак призналась, что ей было очень тяжело решиться на новые отношения. Певица дала откровенное интервью.Девушка рассказала, что ее знакомство с новым возлюбленным состоялось во время очередной записи. Совершенно случайно скромный саунд-продюсер Егор предложил девушке спеть с популярным исполнителем Мотом. Тогда Ани не верила в успех композиции, однако у молодого человека было прекрасное музыкальное чутье."Я ему и говорю: "Откуда ты почувствовал,что именно я должна петь эту песню с Мотом, почему не какая-то другаяпевица?". Он отвечал, что как только появилось предложение от компанииBlack Star по поводу этого трека, то у него сразу возник мой образ", – вспоминает Ани.Со временем отношения двух знаменитостей поугасли, однако если пожару чувств суждено вспыхнуть, он вспыхнет. Артистка вновь захотела поработать с молодым коллегой."Постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личныхотношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, чтовновь смогу что-то почувствовать, смогу открыться новому человеку", – Лорак в интервью изданию "ОК". Она отметила, что все это время старалась отгонять от себя романтические мысли, однако вскоре простое человеческое желание быть счастливой пересилило натуру певицы.31 Окт 2019 в 8:38 PDT"Мы во многом похожи, единственное – япубличный человек, а он – нет, он очень закрытый, старается особеннонигде со мной не появляться.Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной", – подытожила знаменитость.