Психолог и шаман Дардо Кусто назвал истинную причину болезни звезды сериала Моя прекрасная няня. По его словам, на протяжении многих лет Анастасия Заворотнюк копила в себе негативные чувства и эмоции.

Психолог и шаман Дардо Кусто назвал истинную причину болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня". По его словам, на протяжении многих лет Анастасия Заворотнюк копила в себе негативные чувства и эмоции.Дардо Кусто познакомился с актрисой около трех лет назад на съемках программы "Человек-невидимка", где он выступил в качестве одного из экспертов. После телепроекта шаман стал тесно общаться со звездой. Анастасия Заворотнюк часто делилась с ним своими переживаниями.Психолог заявил, что артистка на протяжении долгого времени старадала от душевных мук. "У нее было много недоброжелателей, конфликтов. Она не отвергала это. Много лет носила невысказанную обиду", – отметил Дардо Кусто.По его словам, внутренняя боль ушла в подсознание, после чего – в бессознательное. "Если боль долго копится, то приводит к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных", – приводит слова шамана "".15 Окт 2019 в 3:12 PDTНапомним, на днях супруг впервые за долгое время появился на публике. Фигурист принял участие в совместной фотосессии участников ледового шоу "Руслан и Людмила". На вопросы журналистов о самочувствии супруги Петр Чернышев отказался отвечать.