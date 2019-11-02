Психолог и шаман Дардо Кусто назвал истинную причину болезни звезды сериала Моя прекрасная няня. По его словам, на протяжении многих лет Анастасия Заворотнюк копила в себе негативные чувства и эмоции.

Психолог и шаман Дардо Кусто назвал истинную причину болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня". По его словам, на протяжении многих лет Анастасия Заворотнюк копила в себе негативные чувства и эмоции.Дардо Кусто познакомился с актрисой около трех лет назад на съемках программы "Человек-невидимка", где он выступил в качестве одного из экспертов. После телепроекта шаман стал тесно общаться со звездой. Анастасия Заворотнюк часто делилась с ним своими переживаниями.Психолог заявил, что артистка на протяжении долгого времени старадала от душевных мук. "У нее было много недоброжелателей, конфликтов. Она не отвергала это. Много лет носила невысказанную обиду. Было очень много женщин, которые просто-напросто ее не любили", – отметил Дардо Кусто.По его словам, внутренняя боль в конце концов ушла в подсознание, после чего – в бессознательное. "Если боль долго копится, то приводит к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных", – приводит слова шамана "".Материал дополняется.