Российские бизнесмены смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году.

Российские бизнесмены смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. Как заявил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ему неизвестно о каких-либо ограничениях для россиян."Осадок, он всегда остается, но сейчас никакого негатива нет", — отметил Орешкин.В ноябре 2018 года организаторы форума в Давосе отказали в приглашении совладельцу "Русала" Олегу Дерипаску, владельцу группы "Ренова" Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину. После предупреждения российского правительства, что отсутствие представителей крупного бизнеса скажется на уровне дискуссий, организаторы изменили свою позицию. Официальная делегация России смогла принять участие в форуме.