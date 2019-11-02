Звезда реалити-шоу Дом-2 Степан Меньщиков раздавлен ужасной трагедией. Мужчина сообщил, что на днях у него скончался отец.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков раздавлен ужасной трагедией. Мужчина сообщил, что на днях у него скончался отец.О смерти родного человека мужчина сообщил на своей личной страницей в социальной сети "Инстаграм". Он опубликовал старое черно-белое фото, на котором изображен его папа. Стоит отметить, что теперь ясно, в кого шоумен пошел. Даже обычно циничные пользователи сети отметили, что Меньщиков очень похож на отца.Свою публикацию знаменитость подписал так: "Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст он дополнил печальным смайликом.Напомним, что отец Степананесколько лет назад перенес инсульт. После этогомужчина более не смог самостоятельно передвигаться. Он жил вЕкатеринбурге, откуда, кстати, сам родом Меньщиков-младший. Однажды мужчина рассказал, что его отец находился в состоянии "овоща" и нуждался впостоянном уходе. За ним присматривала жена шоумена.1 Ноя 2019 в 1:57 PDTВ свою очередь поклонники и коллеги знаменитости не остались равнодушными к его беде. Многие высказали слова поддержки артисту и пожелали ему не падать духом. В конце концов, жизнь тем и прекрасна, что имеет свой конец."Мои соболезнования....💔 знаю, как это невыносимо тяжело...", "Такова жизнь.... но терять близких-это невосполнимо , и это оченьбольно (((( держись, Степ🙏♥️ царствия небесного твоему папе 🙏🙏🙏", "Степан Валертевич! Чем могу помочь?", "Огромная потеря( соболезную🙏", – высказались поклонники Меньщикова.