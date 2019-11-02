Звезда реалити-шоу Дом-2 Степан Меньщиков раздавлен ужасной трагедией. Мужчина сообщил, что на днях у него скончался отец.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков раздавлен ужасной трагедией. Мужчина сообщил, что на днях у него скончался отец.
О смерти родного человека мужчина сообщил на своей личной страницей в социальной сети "Инстаграм". Он опубликовал старое черно-белое фото, на котором изображен его папа. Стоит отметить, что теперь ясно, в кого шоумен пошел. Даже обычно циничные пользователи сети отметили, что Меньщиков очень похож на отца.
Свою публикацию знаменитость подписал так: "
Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст он дополнил печальным смайликом.
Напомним, что отец Степана
несколько лет назад перенес инсульт. После этого
мужчина более не смог самостоятельно передвигаться. Он жил в
Екатеринбурге, откуда, кстати, сам родом Меньщиков-младший. Однажды мужчина рассказал, что его отец находился в состоянии "овоща" и нуждался в
постоянном уходе. За ним присматривала жена шоумена.
1 Ноя 2019 в 1:57 PDT
В свою очередь поклонники и коллеги знаменитости не остались равнодушными к его беде. Многие высказали слова поддержки артисту и пожелали ему не падать духом. В конце концов, жизнь тем и прекрасна, что имеет свой конец.
"Мои соболезнования....💔 знаю, как это невыносимо тяжело...
", "
Такова жизнь.... но терять близких-это невосполнимо , и это очень
больно (((( держись, Степ🙏♥️ царствия небесного твоему папе 🙏🙏🙏
", "Степан Валертевич! Чем могу помочь?", "
Огромная потеря( соболезную🙏
", – высказались поклонники Меньщикова.