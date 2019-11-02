Рейтинг из 20 вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в ноябре составили специалисты портала hh.ru. Первую строчку в списке вакансий для разных профессий с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц занимает место ведущего iOS-разработчика.

Рейтинг из 20 вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в ноябре составили специалисты портала hh.ru. Первую строчку в списке вакансий для разных профессий с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц занимает место ведущего iOS-разработчика: на этой позиции зарплата составляет 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.За лидером идут вакансии разработчика интеграционных решений — 230 тысяч рублей до вычета налогов, и директор по управлению персоналом в IT-компании — 200 тысяч рублей на руки. Регион всех трех ведущих вакансий — Москва. Также в лидерах вакансий в столице — ведущий дизайнер-консультант премиальной европейской мебели, IT-рекрутер и менеджер по развитию продаж климатического оборудования.В рейтинг от Санкт-Петербурга попали вакансии внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч на руки), часового мастера (от 150 тысяч рублей на руки) и коммерческого директора (от 150 тысяч рублей на руки).В других регионах в список 20 самых высокооплачиваемых попали, в частности, вакансии программиста 1С, руководителя сектора логистики в сфере автоперевозок, финансового директора, главного энергетика, водителя категории Е, шеф-повара и замдиректора по производству.По данным hh.ru, на одну вакансию в ноябре в среднем по всем регионам и всем профессиональным областям приходится пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям в целом — 45 288 рублей.