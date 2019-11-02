Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства превращается в профанацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сознательно затягивает процесс в своих личных целях, утверждают эксперты.

Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства превращается в профанацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сознательно затягивает процесс в своих личных целях, утверждают эксперты.Происходящее телеграм-канал "Бульба престолов"называет фарсом. По мнению авторов, Москва и Минск согласовывают "никомуне нужный мусор", тогда как реально важные вопросы интеграции двух страностаются за скобками.На белорусском направлении перед Россией стоят задачиблокировки сети националистов и предотвращения ухода республики на Запад,отмечает телеграм-канал. Авторы посетовали, что стороны не могут согласоватьдаже союзный роуминг, а из экономической части договоренностей Минск постоянноизымает наиболее важные пункты."Лукашенко никогда не пойдет на реальнуюинтеграцию", – констатировали эксперты.Подписать дорожную карту президенты двух стран ВладимирПутин и Александр Лукашенко должны 8 декабря, к 20-летию Союзного государства.Ничего нового не произойдет, полагают аналитики: "Окажется, что ничего несделано, а позиции сторон не слишком отличаются от тех, которые были до отзываБабича (бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич. – Прим.ред.). Заторусский язык в РБ за это время исчез из очень многих мест", – пишет"Бульба престолов".То, как Лукашенко отпраздновал День Победы, лучше всяких слов говорит о том, что ни интеграция с Россией, ни ЕАЭС ему не нужны. Мало того-он их боится. Боится потому, что только искусственно раздуваемый беларуский национализм является платформой для личной власти Лукашенко. Поц!— Александр40RUS (@LawyerGavr)Пока Москва надеется уговорить Минск, ведет своюигру. По мнению авторов, он пытается заручиться поддержкой Запада, дождатьсясвоего переизбрания в августе 2020 года, а затем порвать с Россией, передаввласть националистам, лояльным власти.О содержании дорожной карты точно неизвестно.Предполагается, что Путин и договорятся проводить совместнуюсоциально-экономическую политику, сближать законодательство и работать надсозданием единой таможни. Политические вопросы в документе не затрагиваются.