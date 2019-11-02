Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства превращается в профанацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сознательно затягивает процесс в своих личных целях, утверждают эксперты.
Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства превращается в профанацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сознательно затягивает процесс в своих личных целях, утверждают эксперты.
Происходящее телеграм-канал "Бульба престолов"
называет фарсом. По мнению авторов, Москва и Минск согласовывают "никому
не нужный мусор", тогда как реально важные вопросы интеграции двух стран
остаются за скобками.
На белорусском направлении перед Россией стоят задачи
блокировки сети националистов и предотвращения ухода республики на Запад,
отмечает телеграм-канал. Авторы посетовали, что стороны не могут согласовать
даже союзный роуминг, а из экономической части договоренностей Минск постоянно
изымает наиболее важные пункты.
"Лукашенко никогда не пойдет на реальную
интеграцию", – констатировали эксперты.
Подписать дорожную карту президенты двух стран Владимир
Путин и Александр Лукашенко должны 8 декабря, к 20-летию Союзного государства.
Ничего нового не произойдет, полагают аналитики: "Окажется, что ничего не
сделано, а позиции сторон не слишком отличаются от тех, которые были до отзыва
Бабича (бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич. – Прим.ред.). Зато
русский язык в РБ за это время исчез из очень многих мест", – пишет
"Бульба престолов".
То, как Лукашенко отпраздновал День Победы, лучше всяких слов говорит о том, что ни интеграция с Россией, ни ЕАЭС ему не нужны. Мало того-он их боится. Боится потому, что только искусственно раздуваемый беларуский национализм является платформой для личной власти Лукашенко. Поц!
— Александр40RUS (@LawyerGavr)
Пока Москва надеется уговорить Минск, ведет свою
игру. По мнению авторов, он пытается заручиться поддержкой Запада, дождаться
своего переизбрания в августе 2020 года, а затем порвать с Россией, передав
власть националистам, лояльным власти.
О содержании дорожной карты точно неизвестно.
Предполагается, что Путин и договорятся проводить совместную
социально-экономическую политику, сближать законодательство и работать над
созданием единой таможни. Политические вопросы в документе не затрагиваются.