В результате аварии все остались живы

Днём 2 ноября в деревне Захарово недалеко от Гусь-Хрустального лоб в лоб врезались две легковушки. Машина одного из пострадавших вылетела в кювет после столкновения.По предварительным данным, «Рено Логан» на встречной полосе движения врезался в «Ниссан Альмера», после чего машину дважды перевернуло и выкинуло с трассы. Очевидцы сообщают, что все остались живы. Водители автомобилей получили несколько травм различной степени тяжести.В ближайшее время ГИБДД по Владимирской области установит обстоятельства происшествия.