Женщина, державшая в руке ножницы, попыталась приблизиться к полицейскому. Страж порядка несколько раз предупредил даму о нежелательности подобных действий, а затем открыл огонь на поражение. Инцидент запечатлела нательная камера правоохранителя и камера наблюдения, установленная в холле отеля.

Полицейский департамент города Босье, расположенного в штате Луизиана на юге США, обнародовал кадры фатальной стрельбы с участием правоохранителя, произошедшей 25 октября.В тот день в полицию поступило сообщение о неадекватной женщине, размахивавшей ножницами в холле отеля. На место прибыл патрульный сотрудник Патрик Эдмондс-младший.Он попытался вступить в диалог с подозреваемой, и несколько раз попросил ее положить ножницы. Вместо этого дама направилась в сторону стража порядка, продолжая сжимать в руке свое импровизированное оружие.Полицейский применил табельное оружие на поражение, произведя два выстрела. Женщина, впоследствии опознанная, как 45-летняя Шеннон Руперт, скончалась в больнице от полученных ранений.В ходе предварительного разбирательства начальство стрелка изучило все обстоятельства инцидента и пришло к выводу, что их подчиненный действовал верно, так как подозреваемая не подчинялась требованиям полицейского и пыталась приблизиться к нему, держа в руках опасный предмет, которым она могла нанести травмы правоохранителю.Тем не менее, Патрик Эдмондс-младший все еще отстранен от службы. В административном отпуске он пробудет вплоть до окончания общего расследования с привлечением прокуратуры и сотрудников подразделения внутренней безопасности.