Татьяна Маклашина никогда не думала, что делом ее жизни станет модная иллюстрация. Теперь она активно развивает себя в этом направлении.

Иногда совет чей-то пример может послужить прекрасным источником вдохновения. Татьяна Маклашина никогда не думала, что делом ее жизни станет модная иллюстрация. Теперь она активно развивает себя в этом направлении.Фэшн-иллюстрация только начинает появляться у нас, как профессия. И потому так ценно пообщаться с ее создательницей во Владимире. На связи со студией «Вестей» Татьяна Маклашина.