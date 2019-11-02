Водитель КамАЗа дорожной службы выскочил наперерез электропоезду на железнодорожном переезде в Чувашии. Единственным пострадавшим оказался предполагаемый виновник аварии, доставленный в больницу с травмами различной степени тяжести.

Грузовик дорожной службы столкнулся с электропоездом в Канском районе Чувашии. Инцидент произошел утром в субботу, 2 ноября, на автодороге Аниш – Чагаси — Верхняя Яндоба."Предварительно, водитель КамАЗа, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на пути, где произошло столкновение с электропоездом", — сообщили в пресс-службе региональной полиции.В ведомстве отметили, что в момент столкновения в электричке не было пассажиров.Единственным пострадавшим стал сам предполагаемый виновник аварии – водитель грузовика был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.