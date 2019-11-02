Продюсер высказался о скандале
вокруг Фонда кино, который СМИ обвинили
в выводе средств в оффшоры. Сделал Иосиф Пригожин и заявление о качестве отечественных картин.
Продюсер высказался о скандале
вокруг Фонда кино, который СМИ обвинили
в выводе средств в оффшоры. Сделал Иосиф Пригожин и заявление о качестве отечественных картин.
По словам мужа певицы Валерии, пока у следствия нет фактов или решения
суда, обвинения к Фонду кино звучат голословно. По его словам, у нас в стране
не редки огульные заявления.
"У нас мода такая…
Когда мы позволяем себе об этом говорить публично, кто-то пытается говорить, но
не доказаны эти вещи. Должны быть доказуемые вещи, и тогда есть смысл
что-либо комментировать", – цитирует Иосифа Пригожина . А вот с упреками к фонду по поводу российских
фильмов он частично согласен.
Иосиф Пригожин заявил, что в последнее время наше кино и музыку наводнили
"поющие трусы". Достойных же работ и актеров, по его мнению, мало.
"Когда ты смотришь голливудские фильмы, ты понимаешь, что они это
делают лучше", – отметил он. В пример продюсер привел фильм "Джокер". "Грандиозно, у
них маркетинг бешеный, плюс у них пиар сумасшедший. Плюс у них подбор актеров
сумасшедший", – констатировал муж Валерии.
3 Окт 2019 в 11:00 PDT
В России же, по его словам, "фотографы,
блогеры, они же актрисы, они же еще и фиг знает кто". "Поэтому профессия сама
по себе актерского мастерства и артистической среды в целом девальвирована
сегодня в стране полностью", – уверен Иосиф Пригожин.
Продюсер
добавил, что любая девушка, поющая в караоке, может назвать себя певицей. "Каждая
морковка может назвать себя актрисой, актрисулькой", – отметил он. Тем же, кто
закончил институт и хочет посвятить жизнь этому жанру, сложнее пробиться в
кино, чем кому-то другому. Для этого, по словам , нужен хороший
агент.
"Все
коммерциализировалось до уровня обесценивания, дешевизны. Вот и все", – вынес вердикт
продюсер. заключил, что в СССР было больше выдающихся актеров
"на квадратный метр", а сейчас кино снимают, как клипы.