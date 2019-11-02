Продюсер высказался о скандале вокруг Фонда кино, который СМИ обвинили в выводе средств в оффшоры. Сделал Иосиф Пригожин и заявление о качестве отечественных картин.

Продюсер высказался о скандалевокруг Фонда кино, который СМИ обвинилив выводе средств в оффшоры. Сделал Иосиф Пригожин и заявление о качестве отечественных картин.По словам мужа певицы Валерии, пока у следствия нет фактов или решениясуда, обвинения к Фонду кино звучат голословно. По его словам, у нас в странене редки огульные заявления."У нас мода такая…Когда мы позволяем себе об этом говорить публично, кто-то пытается говорить, ноне доказаны эти вещи. Должны быть доказуемые вещи, и тогда есть смыслчто-либо комментировать", – цитирует Иосифа Пригожина . А вот с упреками к фонду по поводу российскихфильмов он частично согласен.Иосиф Пригожин заявил, что в последнее время наше кино и музыку наводнили"поющие трусы". Достойных же работ и актеров, по его мнению, мало."Когда ты смотришь голливудские фильмы, ты понимаешь, что они этоделают лучше", – отметил он. В пример продюсер привел фильм "Джокер". "Грандиозно, уних маркетинг бешеный, плюс у них пиар сумасшедший. Плюс у них подбор актеровсумасшедший", – констатировал муж Валерии.3 Окт 2019 в 11:00 PDTВ России же, по его словам, "фотографы,блогеры, они же актрисы, они же еще и фиг знает кто". "Поэтому профессия самапо себе актерского мастерства и артистической среды в целом девальвированасегодня в стране полностью", – уверен Иосиф Пригожин.Продюсердобавил, что любая девушка, поющая в караоке, может назвать себя певицей. "Каждаяморковка может назвать себя актрисой, актрисулькой", – отметил он. Тем же, ктозакончил институт и хочет посвятить жизнь этому жанру, сложнее пробиться вкино, чем кому-то другому. Для этого, по словам , нужен хорошийагент."Всекоммерциализировалось до уровня обесценивания, дешевизны. Вот и все", – вынес вердиктпродюсер. заключил, что в СССР было больше выдающихся актеров"на квадратный метр", а сейчас кино снимают, как клипы.