Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав с 75-й годовщиной со дня награждения московской милиции орденом Красного Знамени!Высокий патриотизм сотрудников столичной милиции был проявлен в первые дни войны – из рядов московского гарнизона добровольцами на фронт отправились более половины стражей правопорядка.Самоотверженно боролись с фашистскими диверсантами в тылу, дезертирством, поддерживали общественный порядок в столице, искореняли бандитизм, мародерство, расхищение продовольствия и спекуляцию.За образцовое выполнение заданий Советского Правительства, проявленные мужество, доблесть и героизм при защите города Москвы в годы Великой Отечественной войны, московская милиция 2 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Красного Знамени.Переполняет гордость за воинов - победителей, павших в жестоком бою, сохранивших верность Присяге и служебному долгу, история сохранила их славные подвиги.Мы чтим память всех, кто, не щадя своей жизни, стойко противостоял преступности.Убежден, что подвиги наших соотечественников навеки останутся примером для молодого поколения и уважения к лучшим традициям беззаветного служения Родине!В знак всенародной признательности примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мира вам и вашим близким!Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов