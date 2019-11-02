В Австралии горят леса, в опасной зоне находятся сотни коал. Пока пожарным удалось спасти только двух животных, судьба остальных неизвестна. Шансы на выживание коал уменьшаются с каждым днем из-за отсутствия воды.

В Австралии горят леса, в опасной зоне находятся сотни коал. Пока пожарным удалось спасти только двух животных, судьба остальных неизвестна. Шансы на выживание коал уменьшаются с каждым днем из-за отсутствия воды.Пожары бушуют в австралийском штате Новый Южный Уэльс уже неделю. Огнем уничтожены тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал.Двух коал удалось спасти в субботу, 2 ноября. Животных нашли и привезли в зооклинику с сильным обезвоживанием.Спасатели надеются получить больший доступ к территории обитания коал в воскресенье, пишет РИА Новости.