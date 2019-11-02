Российские ученые совершили прорыв в области экологии. Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок официально получил патент на особый штамм бактерий, пожирающих нефтепродукты. В случае аварии они способны полностью очистить акваторию от нефтяных разливов. Каким образом эти микроорганизмы с легкостью расправляются даже с самыми сложными загрязнениями?

Российские ученые совершили прорыв в области экологии. Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок официально получил патент на особый штамм бактерий, пожирающих нефтепродукты. В случае аварии они способны полностью очистить акваторию от нефтяных разливов. Каким образом эти микроорганизмы с легкостью расправляются даже с самыми сложными загрязнениями?Эти микробы прожорливы, а их главное лакомство - нефтепродукты. Как раз способность ряда микроорганизмов поедать углеводороды и легла в основу новой разработки. Один из ее авторов - руководитель группы микробной биотехнологии МГУ Андрей Шестаков."В целом все микробы постоянно находятся в голоде, им всегда не хватает еды. На все, с чем сталкивается микроорганизм, он смотрит в первую очередь как на питание. И так как нефть естественным образом достаточно давно находится на поверхности Земли, то в природе появились микробы, которые успешно используют углеводороды в питании", — пояснил ученый.Примеров подобных бактерий в мире довольно много. Но уникальность штаммов, отобранных российскими учеными, заключается в том, что они способны выжить в экстремальных погодных условиях. Микроорганизмы будут эффективны как в жару, так и в холод. Морозостойкость делает их незаменимыми для ликвидации потенциальных разливов нефти в арктической зоне."Дело в том, что морской лед состоит из кристаллов пресного льда, между которыми находятся капилляры с очень высокой соленостью. И микроорганизмы, которые мы отобрали, успешно могут размножаться и использовать углеводороды нефти в своем питании при отрицательных температурах во льду и высокой солености", — рассказал Андрей Шестаков.С точки зрения экологии подобная технология — настоящий прорыв. Микроорганизмы идеально вписываются в пищевую цепочку. Бактерии съедают всю нефть в районе загрязнения, которую не удалось или просто невозможно собрать другими способами, затем сами становятся кормом для беспозвоночных, те, в свою очередь, — для рыб и так далее."Еще одна уникальная особенность препарата — это его технологическая форма, — говорит Шестаков. — Это некие гранулы, покрытые гидрофобной оболочкой, эти гранулы плавают в воде, а внутри гранул находятся микроорганизмы в сухой форме. И еще одно требование к этой оболочке — чтобы она не растворялась водой, но растворялась при контакте с нефтью".В итоге получается целевая доставка — нефть растворяет оболочку гранул, и микроорганизмы сразу оказываются на нефтяном загрязнении. Полигоном для испытания инновационной разработки, которая реализуется Арктическим научным центром и негосударственным институтом развития "Иннопрактика" на базе МГУ, станет лаборатория проточных морских систем Беломорской биологической станции.