Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества в торговле и промышленности, охране окружающей среды и сельском хозяйстве - эти темы обсудят сегодня в Ташкенте премьеры стран ШОС

Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества в торговле и промышленности, охране окружающей среды и сельском хозяйстве — эти темы обсудят сегодня в Ташкенте премьеры стран ШОС.В Узбекистан Дмитрий Медведев прибыл накануне. Провел отдельные встречи, в том числе с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и коллегой из Китая Ли Кэцяном, сообщает "Россия 24".Сейчас началось заседание в узком составе. Оно проходит в закрытом формате. По итогам главы правительств собираются подписать совместное заявление, а также новую редакцию Программы многостороннего сотрудничества до 2035 года и ряд других документов.