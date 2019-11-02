Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в двух мужчин на западе Москвы.

Полиция разыскивает неизвестного,застрелившего двоих мужчин на западе Москвы. Инцидент произошел около половины седьмого вечера возле дома 2 на улице Академика Анохина.ТАСС сообщает, что один из погибших - глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Абдул-Назирович. Второй погибший — Эльджаркиев Ибрагим, передает"Интерфакс".Полиция разыскивает автомобиль BMW, на котором мог скрыться преступник. В городе введен план "Перехват".